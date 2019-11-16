Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılarak önemli bir zafer elde etti. Genç ağırlıklı kadrosuyla sonuca giden Ay-Yıldızlılar ilerisi için de umut verdi. Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, İrfan Can, Umut Meraş gibi gençlere sahip olan Milliler, saha içinde farkını ortaya koyuyor.
KOLEJ HAVASI GÖRÜNÜMÜNDE
Çok iyi bir jenerasyon yakalayan A Milli Takım'da eskisi gibi ne iç çekişme ne de prim kavgası var. Kolej havası görünümündeki Ay-Yıldızlı futbolcular sadece saha içine odaklanıyorlar.
ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK AVANTAJ
Dinamik kadro birkaç turnuvada ülkemize büyük başarılar getirecek kapasitede... Çok genç ve pırıl pırıl bir takımın en büyük artılarından biri de başlarında Şenol Güneş'in olması...
15 OYUNCU 25 YAŞ ALTI!
Milli Takım'da 15 oyuncumuz 25 yaş altında. Gençlerle zaferler kazanıyoruz...
İTALYANLAR MERİH'İ ÖVDÜ!
Merih Demiral'ın İzlanda maçında çizgiden çıkardığı top, Çizme'yi salladı. Gazeteler, "2. kaleci gibi davranan Demiral, yaptığı müthiş bir kurtarışla Türkiye'yi Euro 2020'ye taşıdı" yorumunu yaptı.
KOLEJ HAVASI GÖRÜNÜMÜNDE
Çok iyi bir jenerasyon yakalayan A Milli Takım'da eskisi gibi ne iç çekişme ne de prim kavgası var. Kolej havası görünümündeki Ay-Yıldızlı futbolcular sadece saha içine odaklanıyorlar.
ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK AVANTAJ
Dinamik kadro birkaç turnuvada ülkemize büyük başarılar getirecek kapasitede... Çok genç ve pırıl pırıl bir takımın en büyük artılarından biri de başlarında Şenol Güneş'in olması...
15 OYUNCU 25 YAŞ ALTI!
Milli Takım'da 15 oyuncumuz 25 yaş altında. Gençlerle zaferler kazanıyoruz...
İTALYANLAR MERİH'İ ÖVDÜ!
Merih Demiral'ın İzlanda maçında çizgiden çıkardığı top, Çizme'yi salladı. Gazeteler, "2. kaleci gibi davranan Demiral, yaptığı müthiş bir kurtarışla Türkiye'yi Euro 2020'ye taşıdı" yorumunu yaptı.
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