Bugünkü
Takvim

Zeki, çevik ve ahlaklı! A pırıl pırıl gençleriyle Avrupa'yı sallıyor

Ne prim kavgası ne iç çekişme var . Az konuşan, sadece işini yapan pırıl pırıl parlayan gençlerimiz, onlara hocalık yapan ışıl ışıl parlayan Güneş’imiz var.

Zeki, çevik ve ahlaklı
Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılarak önemli bir zafer elde etti. Genç ağırlıklı kadrosuyla sonuca giden Ay-Yıldızlılar ilerisi için de umut verdi. Zeki Çelik, , Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, , İrfan Can, Umut Meraş gibi gençlere sahip olan Milliler, saha içinde farkını ortaya koyuyor.



KOLEJ HAVASI GÖRÜNÜMÜNDE
Çok iyi bir jenerasyon yakalayan A 'da eskisi gibi ne iç çekişme ne de prim kavgası var. Kolej havası görünümündeki Ay-Yıldızlı futbolcular sadece saha içine odaklanıyorlar.



ŞENOL GÜNEŞ BÜYÜK AVANTAJ
Dinamik kadro birkaç turnuvada ülkemize büyük başarılar getirecek kapasitede... Çok genç ve pırıl pırıl bir takımın en büyük artılarından biri de başlarında 'in olması...

15 OYUNCU 25 YAŞ ALTI!
Milli Takım'da 15 oyuncumuz 25 yaş altında. Gençlerle zaferler kazanıyoruz...



İTALYANLAR MERİH'İ ÖVDÜ!
Merih Demiral'ın İzlanda maçında çizgiden çıkardığı top, Çizme'yi salladı. Gazeteler, "2. kaleci gibi davranan Demiral, yaptığı müthiş bir kurtarışla 'yi Euro 2020'ye taşıdı" yorumunu yaptı.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriZeki, çevik ve ahlaklı! A Milli Takım pırıl pırıl gençleriyle Avrupa'yı sallıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri