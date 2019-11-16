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  • 16.11.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 14:58

hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-0 yendi! ...

Milli ara kapsamında verilen boşluğu değerlendiren , Ümraniyespor'u Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırladı. 'ın 1.dakikada attığı golle maça başlayan Sarı-kırmızılılar sahadan 4-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın golleri Jimmy Durmaz, , Emre Mor ve 'ten geldi.

G.Saray'dan dört dörtlük hazırlık!

, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada , 47. dakikada , 57. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada penaltıdan attı.

Galatasaray, 22 Kasım Cuma akşamı Medipol Başakşehir ile kritik bir lig maçına çıkacak.

Goller: Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor, Adem Büyük (penaltı).

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

22.11: Başakşehir
26.11: Club Brugge
01.12: Trabzonspor (D)
04.12: Tuzlaspor*
07.12: Alanyaspor
11.12: Paris Saint-Germain (D)
14.12: Ankaragücü

* TFF, Türkiye Kupası maç takvimini henüz resmi olarak duyurmadı.

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