Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47. dakikada Selçuk İnan, 57. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük attı.
Galatasaray, 22 Kasım Cuma akşamı Medipol Başakşehir ile kritik bir lig maçına çıkacak.
Goller: Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Emre Mor, Adem Büyük (penaltı).
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
22.11: Başakşehir
26.11: Club Brugge
01.12: Trabzonspor (D)
04.12: Tuzlaspor*
07.12: Alanyaspor
11.12: Paris Saint-Germain (D)
14.12: Ankaragücü
* TFF, Türkiye Kupası maç takvimini henüz resmi olarak duyurmadı.
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