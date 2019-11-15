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  • 15.11.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 23:06

başantrenörü molada çılgına döndü! Oyuncularına küfür yağdırdı...

'nun Avrupa Ligi'nin 8. maçında deplasmanda CSKA 'ya 88-70 mağlup olarak 6. mağlubiyetini aldığı karşılaşmaya Sırp başantrenör 'in molada söylediği sözler damga vurdu. Oldukça sinirlenen Obradovic molada oyuncularına küfürlü ifadeler kullandı.

Zeljko Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı!

Euroleague'de sezona kötü bir başlangıç yapan , 7 haftada yalnızca 2 galibiyet alabildi. 8. hafta mücadelesinde CSKA 'ya da yenien sarı-lacivertlilerde Obradovic adeta çılgına döndü.

Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova ile oynadığı karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde farkın 9 sayıya çıktığı esnada gelen televizyon molasında , takımına çok öfkeliydi.

Mola esnasında oyuncularına öfkesini gösteren Obradovic, "İyi oyuncular… İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde iyi oyuncularsınız. Hepiniz s*ktirin! S*ktirin, tamam mı? Milyon kere tekrarlamamı istiyor musunuz? S*ktir Gigi Datome! Tamam mı? Utan kendinden!" dedi.

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