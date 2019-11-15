Milliler Şenol Güneş ile yeni bir zafer kazandı. Güneş, "Hayalimiz vardı, ülke olarak. Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay oldu, 9 doğurduk ve çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmak lazım. Şampiyonada iyi işler yapmalıyız." diye konuştu.
HEP BERABER BAŞARACAĞIZ
Güneş, "Hayalimiz çok ama bu hayalleri tek başıma benim hayata geçirmem mümkün değil. Yeni nesillerin önünü açacağız, ben biraz da bunun hayalini kuruyorum" şeklinde konuştu.
ASIL HEDEF DÜNYA KUPASI
Şenol hoca, "Asıl hedef Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda tecrübe kazanırsak, Dünya Kupası'nda daha rahat üst turlara çıkabiliriz" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ İLKİ BAŞARDI
Şenol Güneş, Milli Takımımızı, hem Dünya Kupası'na hem Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik direktör oldu. Milliler onunla başarıdan başarıya koşuyor.
TARAFTARDAN DEV DESTEK
A Milli Takım'a Türk Telekom Stadı'nda büyük destek vardı. Karşılaşmayı 48 bin taraftarımız takip etti. Türk bayraklarıyla, takımımıza büyük destek veren taraftarlar 90 dakika boyunca susmadı... Maç sonu büyük coşku vardı.
MUCİZE DOKUNUŞ
Milli Takımımız İzlanda ile berabere kalarak Euro 2020 biletini kaptı. Ancak maçın 82. dakikasında yürekler ağza geldi...
MERİH HAYAT VERDİ...
Magnusson'un kafayla gönderdiği şutu Merih, çizgi üzerinden çıkardı. Milli Takımımız'a hayat verdi.
UMUT MERAŞ DÖKTÜRDÜ
Milli oyuncumuz Umut Meraş, İzlanda karşısında gösterdiği performansla maça damga vurdu. 103 kez topla buluşan ve 65 pasın 54'ünde isabet sağlayan Umut, girdiği 10 ikili mücadelenin de 7'sini kazandı. Genç sol bek 10 kez de top uzaklaştırdı. 3 de pas arası yaptı.
LEICESTER'DAN TEBRİK MESAJI
Milli Takımımız'ın Euro 2020'ye katılma hakkı elde etmesi sonrası, Leicester kulübü Çağlar Söyüncü'yü tebrik etti. Çağlar için "Her geçen gün biraz daha kalbimize giriyoruz" denildi.
TÜRKLER MUHTEŞEMDİ
EURO 2020 vizesi alan Milli Takımımıza bir tebrik de rakibimizden geldi. İzlanda'nın kalecisi Haldorsson, "Biz de grupta iyi mücadele ettik ama Türkler muhteşemdi. 20 puana ulaşmaları gerçekten önemli bir başarı" dedi.
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