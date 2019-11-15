İşte Türkiye işte zafer... Milli Takımımız, Euro 2020 elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalarak finallere gitmeyi garantiledi.
82 MİLYONU SOKAĞA DÖKTÜLER
Ay-Yıldızlı futbolcular nefesleri kesen 90 dakikanın bitiminde büyük zaferi 50 bin taraftarımızla yaşadı. Şenol Güneş'in öğrencileri elde ettikleri başarıyla 82 milyona büyük bir sevinç yaşattı.
GÖNÜLLERE TAHT KURDULAR
Çok genç bir kadroyla finallerin biletini alan Milli Takımımız mücadelesiyle, bayrak aşkıyla, ruhuyla gönüllerdeki yerini aldı. Bitime 1 maç kala Euro 2020'ye gitmeye hak kazandı.
HEPİNİZE HELAL OLSUN HELAL...
Merih, Çağlar, Zeki, Mert, Kaan, Emre, Ozan, Burak, Cenk, Cengiz, Hakan... Oynayan, oynamayan tüm futbolcularımız ve bu genç ordunun komutanı Şenol Güneş... Helal olsun size...
TÜRK DUVARI
9 maçta hepsi duran toplardan sadece 3 go l yiyen Milli Takımımız sahasında oynadığı 5 maçta da kalesini kapatmayı başardı
Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Milli Takımımız'da tüm futbolcular alkışı fazlasıyla hak etti. Ancak Ay-Yıldızlılar elemelerde savunma performansıyla ön plana çıktı. Oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Milliler bu gollerin tamamını duran toplardan yedi. Şenol Güneş'in ekibi ayrıca evindeki 5 maçta da kalesini kapattı. Bu müthiş performansta Merih, Çağlar, Kaan ve kaleci Mert Günok baş rolü oynadı.
YİNE MUTLU 'SON'
Üst üste iki turnuva biletini İzlanda maçından sonra elde ettik.
Selçuk İnan'ın son dakikada attığı frikik golüyle Euro 2016 finallerine katılan Milli Takımımız dün yine final biletini İzlanda önünde aldı. Ay-Yıldızlılar bu kez kazanamasa da zafere ulaşmayı başardı.
FRANSA ZİRVEYE KONDU
Milli Takımımız'ın grubunda Fransa, Moldova'yı 2-1 yendi. Grupta liderliğe yükseldi. Arnavutluk ise Andorra ile 2-2 berabere kaldı.
SON MAÇ ANDORRA'YLA
Milli Takımımız, gruptaki son maçını pazar günü deplasmanda Andorra ile yapacak.
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