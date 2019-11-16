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: Önümüzde gidilecek çok yol kazanılacak çok zafer var

A Milli Takım Teknik Direktörü , İzlanda maçının ardından geleceğe yönelik çok olumlu mesajlar yolladı. Güneş, "Genç bir takımız. ’de tecrübe kazanacağız... 2022 ’na katılıp daha da olgunlaşacağız. Yolun başındayız. Hikaye değil roman yazacağız... Önümüzde gidilecek çok yol, kazanılacak daha çok zafer var" dedi.

Gidilecek çok yol kazanılacak çok zafer var
İzlanda ile berabere kalarak Euro 2020 finallerine katılma hakkı elde eden Milli Takımımız ülke gündemine oturdu. Kuşkusuz başarının en önemli mimarı olan teknik direktör Şenol Güneş, İzlanda maçının ardından geleceğe yönelik çok olumlu mesajlar yolladı.



GENÇ VE YETENEKLİ JENERASYON
Elinde çok genç ve yetenekli bir jenerasyon olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Bu kadro Euro 2020'de tecrübe kazanacak. Asıl hedef 2022 Dünya Kupası" dedi.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Hedefe giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Şenol Güneş, "Şu anda yolun başırdayız. Daha gidilecek çok yol, kazanılacak çok zafer var" ifadesini kullandı.



HİKAYE DEĞİL ROMAN YAZACAĞIZ
Başarılı hoca sözlerini şöyle tamamladı: "Planlarımız uzun vadeli. Gelişip Dünya Kupası'nda asıl potansiyelimizi göstermeliyiz. Biz hikaye değil roman yazacağız."



İLKLERİN HOCASI ŞENOL GÜNEŞ
, Türk futbolunda ilkleri başarmaya devam ediyor.


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