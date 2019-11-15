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  • 15.11.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 10:29

Son dakika haberi: 9 futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

'ye katılma hakkı elde eden A Milli Takım'da 9 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna , , ve davet edildi.

9 futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, , , , Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve aday kadrodan çıkarıldı.

Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen , , ve A Milli Takım'a alındı.

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