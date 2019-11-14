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İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım için bir kader anı yaşandı. 82. dakikada İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda kalemizde gördüğümüz üst üste kafa vuruşlarını önce Merih Demiral çizgiden, ardından da Mert Günok çıkardı. İşte o anlar...

14.11.2019 22:44 - Son Güncelleme: 14.11.2019 22:44
İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda'yı ağırladı.

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İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

Mücadelede 90 dakika gol sesi çıkmadı ve Ay-Yıldızlılar 1 puanı hanesine yazdırdı.

İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

Bitime 1 maç kala İzlanda ile arasında 4 puan farkı koruyan Milliler, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi.

İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

Türkiye için kader anı ise şüphesiz 82. dakikada yaşandı.

İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

Rakip takımın kullandığı köşe vuruşunda, oyuna 63. dakikada dahil olan Magnusson'un kafa vuruşunu Merih Demiral çizgiden çıkardı.

İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

Pozisyonun devamında bir kafa vuruşu daha gerçekleştiren Magnusson'a bu sefer Mert Günok izin vermedi.

İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

Nefeslerin tutulduğu o anlar, EURO 2020'ye gidebilme yolunda Türkiye için 'kader anı' olarak yorumlandı.

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