İşte Türkiye'nin kader anı! Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım için bir kader anı yaşandı. 82. dakikada İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda kalemizde gördüğümüz üst üste kafa vuruşlarını önce Merih Demiral çizgiden, ardından da Mert Günok çıkardı. İşte o anlar...

14.11.2019 22:44 - Son Güncelleme: 14.11.2019 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





