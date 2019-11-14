Türkiye'nin en önemli teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, kariyerine bir başarı daha ekledi. A Milli Takımı 2002'de Dünya Kupası'na götüren Güneş, bu kez EURO 2020'ye katılmayı başardı.



BİR İLKE İMZA ATTI

Lucescu'dan kadro olarak olmasa da mental açıdan yıpranmış bir takım alan 67 yaşındaki hoca, kısa sürede büyük işlerin altına imza attı.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda ve Arnavutluk gibi dişli takımlarla aynı grupta yer alan Güneş'in öğrencileri şahane bir performans gösterdi.





Fransa'dan 2 maçta 4 puan çıkaran Türkiye, tarihinde ilk kez bir turnuvaya bu kadar kolay katıldı. 9 maç sonunda 20 puan toplayarak ilk 2'de yer almayı garantileyen A Milli Takım, son hafta oynanacak maçların arından ya lider ya da ikinci olarak 2020'nin yolunu tutacak.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, 15 yıl sonra geri döndüğü A Milli Takım görevini de hakkıyla yapmaya devam ediyor.

Şenol Güneş A Milli Takımımızı, hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam olarak tarihe geçti.