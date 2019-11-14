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  • 14.11.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 23:19

Türkiye'nin EURO 2020'de muhtemel rakipleri kimler? İşte ...

Türkiye, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Türkiye'nin EURO 2020'ye katılmayı garantilemesiyle birlikte futbolseverlerin aklına "Türkiye'nin EURO 2020'de muhtemel rakipleri kimler?" sorusu geldi. İşte ve muhtemelen rakipleri...

A Milli Futbol Takımı tarihi bir başarıya imza atarak, grup maçlarının bitimine 1 hafta kala EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti. Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten A Milli Takımı, son maçlar öncesinde grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Türkiye'nin EURO 2020'ye katılmayı garantilemesi büyük sevinç yarattı. Şimdi akıllara gelen sorulardan birisi de "Türkiye'nin EURO 2020'de muhtemel rakipleri kimler?" sorusu oldu. İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...

TÜRKİYE'NİN EURO 2020'DE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1- Fransa
2- Ukrayna
3 - Rusya
4- Polonya
5- İtalya
6- İspanya
7- Belçika

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