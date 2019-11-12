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A Teknik Direktörü Şenol Güneş: Son adımı sağlam atmalıyız

A Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, “Son adımı sağlam atmalıyız. Anadolu’dan başlayan bu yarışmayı ’da bitirmeliyiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ama çekinmiyoruz. İyi oynayıp kazanmak için çıkacağız" dedi.




Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Son düzlüğe geldiklerini söyleyen Güneş, "Son adımı da sağlam atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu.

RAKİP ÖNEM VERİYOR
İzlanda'nın maça çok büyük önem verdiğini söyleyen Güneş, "Rakibimiz Antalya'da toplandı. Çarşamba günü İstanbul'a gelecekler" dedi.

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