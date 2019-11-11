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  • 11.11.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 21:40

MKE Ankaragücü'nde dönemi sona erdi

ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de flaş ayrılık!

ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.

Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda da çarşamba gününe kadar kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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