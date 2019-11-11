Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.11.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 12:04

maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak? 2019 A

Futbolda milli mesai başladı. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde ile oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını bugün yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Peki, İzlanda maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak? 2019 A Milli Futbol Takımı maç programı...

Türkiye İzlanda maçı ne zaman?

Türkiye İzlanda maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da İzlanda, daha sonra deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başlıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak? 2019 A Milli Futbol Takımı maç programı...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTürkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak? 2019 A Milli Takım maç programı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri