Türkiye İzlanda maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da İzlanda, daha sonra deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başlıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak? 2019 A Milli Futbol Takımı maç programı...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.