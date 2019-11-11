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  • 11.11.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:53

Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılma yolunda en kritik viraj olan İzlanda maçının hakemi İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor oldu.

Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.


*Anthony Taylor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

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