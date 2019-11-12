Türkiye İzlanda maçına saat kaldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda kalan son iki maçı için hazırlıklara dün yaptığı antremanla başladı. Ay-Yıldızlılar İzlanda ile yapacağı grubun 9'uncu maçını bugün oynayacak. Son maç ise Andorra'ya karşı olacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, şifreli mi? EURO 2020 milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.