Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynadığı 4. karşılaşmada Krasnodar'a deplasmanda 3-1 yenildi. Maçın 11. dakikasında Tonny Vilhena'nın uzaktan attığı şutta top üstten dışarı gitti. 18'de Vilhena'nın kullandığı serbest atışta kaleci Erce topu kontrol etmeyi başardı.
AVDIJAJ ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
Maçın 26. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Avdijaj etkili bir vuruş yapamayınca mutlak gol kaçtı. 27'de Fernandes'in vuruşunda Serkan'a çarpan top ağlarımızla buluştu: 1-0.
FERNANDES FARKI İKİYE ÇIKARDI
Krasnodar maçın 35. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Suleymanov'un ortasında Fernandes topuğuyla yaptığı vuruşta farkı ikiye çıkardı: 2-0. Devreyi Krasnodar 2-0 önde kapatmayı başardı.
UZATMALARDA 2 GOL ATILDI
İkinci yarının 50. dakikasında Spajic'in vuruşunda Erce harika kurtardı. 90+3'te Ignatyev skoru 3-0 yaptı. 90+4'te Trabzonspor Nwakaeme ile bir gol buldu ve maçı 3-1 kaybetti.
GENÇ YILDIZLAR ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ
Trabzonspor Rus ekibi Krasnodar'a mağlup olarak gruptan çıkma şansını bitirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın şans verdiği genç oyuncular çok iyi mücadele etti. Yenilgiye rağmen gençlerin performansı büyük beğeni kazandı.
LİG VE KUPAYA ODAKLANACAĞIZ
Karaman, Krasnodar maçı sonrası, "Eksiklerin fazlalığı bizi gençlerle oynamaya itti. Artık lig ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız" dedi.
Krasnodar'a yenilip Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğunun performanslarını kötü etkilediğini söyledi. Karaman, "maçı kaybettik ama geleceğe bakma anlamında bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilmesi noktasında özgüven kazandıkk. Artık Türkiye Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda en iyi sonucu almaya çalışacağız" diye konuştu.
Doğan Erdoğan, ortaya koyduğu futbolla Trabzonspor adına maçın iyilerindendi.
BASEL EVİNDE GETAFE ENGELİNİ İKİ GOLLE GEÇTİ
Trabzonspor'un grubundaki diğer maçta lider Basel sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Basel bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti. Getafe ise 6 puanda kaldı. Basel'in gollerini Arthur ve Frei attı. Getafe'nin sayısı ise Mata'dan geldi.
AVDIJAJ ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
Maçın 26. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Avdijaj etkili bir vuruş yapamayınca mutlak gol kaçtı. 27'de Fernandes'in vuruşunda Serkan'a çarpan top ağlarımızla buluştu: 1-0.
FERNANDES FARKI İKİYE ÇIKARDI
Krasnodar maçın 35. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Suleymanov'un ortasında Fernandes topuğuyla yaptığı vuruşta farkı ikiye çıkardı: 2-0. Devreyi Krasnodar 2-0 önde kapatmayı başardı.
UZATMALARDA 2 GOL ATILDI
İkinci yarının 50. dakikasında Spajic'in vuruşunda Erce harika kurtardı. 90+3'te Ignatyev skoru 3-0 yaptı. 90+4'te Trabzonspor Nwakaeme ile bir gol buldu ve maçı 3-1 kaybetti.
GENÇ YILDIZLAR ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ
Trabzonspor Rus ekibi Krasnodar'a mağlup olarak gruptan çıkma şansını bitirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın şans verdiği genç oyuncular çok iyi mücadele etti. Yenilgiye rağmen gençlerin performansı büyük beğeni kazandı.
LİG VE KUPAYA ODAKLANACAĞIZ
Karaman, Krasnodar maçı sonrası, "Eksiklerin fazlalığı bizi gençlerle oynamaya itti. Artık lig ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız" dedi.
Krasnodar'a yenilip Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğunun performanslarını kötü etkilediğini söyledi. Karaman, "maçı kaybettik ama geleceğe bakma anlamında bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilmesi noktasında özgüven kazandıkk. Artık Türkiye Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda en iyi sonucu almaya çalışacağız" diye konuştu.
Doğan Erdoğan, ortaya koyduğu futbolla Trabzonspor adına maçın iyilerindendi.
BASEL EVİNDE GETAFE ENGELİNİ İKİ GOLLE GEÇTİ
Trabzonspor'un grubundaki diğer maçta lider Basel sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Basel bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti. Getafe ise 6 puanda kaldı. Basel'in gollerini Arthur ve Frei attı. Getafe'nin sayısı ise Mata'dan geldi.
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