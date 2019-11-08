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Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22 Aralık 2017'de göreve geldiğinde "Benim de rüyalarım var" diyip Şampiyonlar Ligi kupasını işaret etti. Büyük hedef için değişimin startını verdi. 2 yılda 19 oyuncu gitti. 24 transfer yapılırken, bu sezon 13 isim için 230 milyon lira ödendi. Fakat Devler Ligi'nde 2 sezonda 10 maçta 1 galibiyet geldi. Real hezimeti, yaşanan hüsrana tuz biber ekti.

08.11.2019 07:58 - Son Güncelleme: 08.11.2019 07:58
Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!

Real Madrid karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini alan Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'i gösteriyor...

Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!

Tecrübeli hoca 22 Aralık 2017'de göreve geldiğinde "Benim de rüyalarım var" diyerek Şampiyonlar Ligi kupasını işaret etti.

Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!

Ardından bu zorlu hedef için büyük bir değişime gitti.

Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!

BU SEZON 13 TRANSFER YAPILDI
Üst üste iki şampiyonluk yaşanmasına rağmen 2 yılda tam 19 futbolcu gönderilirken, 24 isim geldi. Sadece bu sezon başında 13 transfer için 230 milyon lira ödendi.

Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!

Bu sezonki transfer maliyeti

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