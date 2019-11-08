Fatih Terim, Avrupa'yı hedef gösterdi... 2 yılda zafer değil hüsran geldi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22 Aralık 2017'de göreve geldiğinde "Benim de rüyalarım var" diyip Şampiyonlar Ligi kupasını işaret etti. Büyük hedef için değişimin startını verdi. 2 yılda 19 oyuncu gitti. 24 transfer yapılırken, bu sezon 13 isim için 230 milyon lira ödendi. Fakat Devler Ligi'nde 2 sezonda 10 maçta 1 galibiyet geldi. Real hezimeti, yaşanan hüsrana tuz biber ekti.
08.11.2019 07:58
- Son Güncelleme: 08.11.2019 07:58
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