Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Krasnodar stadında oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Saat 20:55'de başlayacak karşılaşma Bein Sport 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
KRASNODAR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
KRASNODAR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Krasnodar: Kritsyuk - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari
Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.