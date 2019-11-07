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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 19:48

- | İlk 11'ler belli oldu!

Temsilcimiz Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Temsilcimiz Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Krasnodar stadında oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Saat 20:55'de başlayacak karşılaşma Bein Sport 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

KRASNODAR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

KRASNODAR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Krasnodar: Kritsyuk - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

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