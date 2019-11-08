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  • 08.11.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 11:08

maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 11. hafta FB Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında mücadele veren Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemeyecek. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Peki, ne zaman, saat kaçta? FB Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılakacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 25'ini sarı-lacivertliler, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. Rekabette son 13 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin toplam 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? FB Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan e Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemin Kutluhan Bilgiç olacağı maçın VAR hakemi ise Serkan Tokat.

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