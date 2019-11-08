Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılakacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 25'ini sarı-lacivertliler, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. Rekabette son 13 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin toplam 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? FB Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan e Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemin Kutluhan Bilgiç olacağı maçın VAR hakemi ise Serkan Tokat.