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  • 06.11.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 17:17

maçı şifresiz veren kanallar

bu akşam oynanacak karşılaşmada İspanyol devi 'i kendi evinde mağlup etmek sahaya çıkacak. Grupta son sırada yer alan Galatasaray için bu maç kritik önem taşıyor. Real Madris ile son karşılaşmasından mağlup çıkan Sarı Kırmızılı ekip için bu karşılaşma deyim yerindeyse kadar maçı olacak. Real Madrid Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak. Takvim.com.tr'den Real Madrid Galatasaray maçını canlı anlatımla izleyebilirsiniz. Peki Real Madrid Galatasaray maçını şifresiz izlemek isteyenler ne yapacak? İşte listesi!

Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar

Real Madrid Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi! Real Madrid GS şifresiz canlı nereden izlenir? Gibi sorular maçın yaklaşmasıyla birlikte sorulmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Real madrid ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor! Sarı kırmızılı ekip, bugün Türkiye saati ile 23.00'te start verilmesinin ardından Santiago Bernabeu Stadyumu'nda galibiyet için ter dökecek! Taraftarların ve dünyanın heyecanla beklediği karşılaşma ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde... Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

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