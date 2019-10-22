Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinle! Galatasaray Real Madrid maçı canlı radyo yayını futbol severler tarafından merak ediliyor. Maçı televizyon izleme şansı olmayan futbol severler Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinleme yollarını araştırıyor. GS RM maçı radyo yayını var mı? Saat 22:00'de başlayacak karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden beIN Sports HD 1 canlı yayınla izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliği sahibi olmanız gerekmektedir. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinleme yolları nelerdir?

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