Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.10.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:49

Galatasaray maçı ! GS - RM maçı radyodan canlı dinle

Galatasaray maçı radyodan dinle. Galatasaray Real Madrid maçı canlı merak ediliyor. Dev maça sayılı dakikalar kala GS RM maçı radyo yayını var mı sorusuna sarı kırmızılı taraftarlar yanıt arıyor. Maçı izleme şansı bulunmayan veya radyodan dinlemek isteyen severler dev maçın radyo yayını olup olmadığını araştırıyor. Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü , sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray Real Madrid maçı radyo dinle!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinle! Galatasaray Real Madrid maçı canlı radyo yayını futbol severler tarafından merak ediliyor. Maçı televizyon izleme şansı olmayan futbol severler Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinleme yollarını araştırıyor. GS RM maçı radyo yayını var mı? Saat 22:00'de başlayacak karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden beIN Sports HD 1 canlı yayınla izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliği sahibi olmanız gerekmektedir. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinleme yolları nelerdir?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TOPLU SKOR İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Real Madrid maçı radyo dinle! GS - RM maçı radyodan canlı dinle
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri