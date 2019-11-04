Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü oynanan Galatasaray - Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanacak Ankaragücü - Gaziantep maçı ile tamamlanacak. Dün oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu tablosu bugünkü maç ile yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig maç sonuçlarına göre puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)

Süper Lig'in 10. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Alanyaspor 10 5 4 1 19 11 8 19 2 Sivasspor 10 5 3 2 18 11 7 18 3 Yeni Malatyaspor 10 5 2 3 24 12 12 17 4 Fenerbahçe 10 5 2 3 18 10 8 17 5 Trabzonspor 10 4 4 2 19 13 6 16 6 Başakşehir 10 4 4 2 16 12 4 16 7 Galatasaray 10 4 4 2 11 9 2 16 8 Beşiktaş 10 4 3 3 13 13 0 15 9 Konyaspor 10 3 4 3 12 14 -2 13 10 Kasımpaşa 10 3 3 4 14 15 -1 12 11 Göztepe 10 3 3 4 9 11 -2 12 12 Gaziantep 9 3 3 3 14 18 -4 12 13 Denizlispor 10 3 2 5 9 12 -3 11 14 Antalyaspor 10 3 2 5 11 19 -8 11 15 Rizespor 10 3 2 5 10 18 -8 11 16 Ankaragücü 9 2 3 4 6 13 -7 9 17 Gençlerbirliği 10 1 4 5 13 15 -2 7 18 Kayserispor 10 1 4 5 9 19 -10 7

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (10. HAFTA)

1 KASIM CUMA

Galatasaray - Rizespor: 2 - 0

2 KASIM CUMARTESİ

Konyaspor - Gençlerbirliği: 1 - 1

Alanyaspor - Başakşehir: 0 - 0

Trabzonspor - Göztepe: 0 - 1

Antalyaspor - Beşiktaş 1 - 2

3 KASIM PAZAR

Denizlispor - Sivasspor: 0 - 2

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: 2 - 2

Kayserispor - Fenerbahçe: 1 - 0

4 KASIM PAZARTESİ

Ankaragücü - Gaziantep: