Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü oynanan Galatasaray - Rizespor maçı ile başlayan Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanacak Ankaragücü - Gaziantep maçı ile tamamlanacak. Dün oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu tablosu bugünkü maç ile yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig maç sonuçlarına göre puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)
Süper Lig'in 10. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Alanyaspor
|10
|5
|4
|1
|19
|11
|8
|19
|2
|Sivasspor
|10
|5
|3
|2
|18
|11
|7
|18
|3
|Yeni Malatyaspor
|10
|5
|2
|3
|24
|12
|12
|17
|4
|Fenerbahçe
|10
|5
|2
|3
|18
|10
|8
|17
|5
|Trabzonspor
|10
|4
|4
|2
|19
|13
|6
|16
|6
|Başakşehir
|10
|4
|4
|2
|16
|12
|4
|16
|7
|Galatasaray
|10
|4
|4
|2
|11
|9
|2
|16
|8
|Beşiktaş
|10
|4
|3
|3
|13
|13
|0
|15
|9
|Konyaspor
|10
|3
|4
|3
|12
|14
|-2
|13
|10
|Kasımpaşa
|10
|3
|3
|4
|14
|15
|-1
|12
|11
|Göztepe
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|-2
|12
|12
|Gaziantep
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
|13
|Denizlispor
|10
|3
|2
|5
|9
|12
|-3
|11
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|2
|5
|11
|19
|-8
|11
|15
|Rizespor
|10
|3
|2
|5
|10
|18
|-8
|11
|16
|Ankaragücü
|9
|2
|3
|4
|6
|13
|-7
|9
|17
|Gençlerbirliği
|10
|1
|4
|5
|13
|15
|-2
|7
|18
|Kayserispor
|10
|1
|4
|5
|9
|19
|-10
|7
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (10. HAFTA)
1 KASIM CUMA
Galatasaray - Rizespor: 2 - 0
2 KASIM CUMARTESİ
Konyaspor - Gençlerbirliği: 1 - 1
Alanyaspor - Başakşehir: 0 - 0
Trabzonspor - Göztepe: 0 - 1
Antalyaspor - Beşiktaş 1 - 2
3 KASIM PAZAR
Denizlispor - Sivasspor: 0 - 2
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: 2 - 2
Kayserispor - Fenerbahçe: 1 - 0
4 KASIM PAZARTESİ
Ankaragücü - Gaziantep:
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