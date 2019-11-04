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'nin Kayseri kabusu

'nin  kabusu sürüyor... Rakibine dün 1-0 mağlup olarak zirveye çıkma şansını kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'a karşı ligde oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe'nin Kayseri kabusu

Fenerbahçe'nin kabusu sürüyor... Rakibine dün 1-0 mağlup olarak zirveye çıkma şansını kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'a karşı ligde oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Geçen sezon Kayserispor'a evinde 3-2 mağlup olan , rakibine deplasmanda ise 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Fenerbahçe, Kayseri'ye karşı olan kötü serisini dün de sürdürdü. Fenerbahçe ayrıca 15 kez ile Kayserispor'un 2015- 2016 sezonundan bu yana 'de en fazla gol attığı takım konumunda.



HASAN ALİ UCUZ YIRTTI!
Maçın 2. yarıda hem talihsiz hem de başka bir bakımdan şanslı bir an yaşadı. Hava topunda boşa yükselen Umut yere düşerken Hasan Ali'nin bileğine bastı. H.Ali Kaldırım'ın bileğinin aşı derecede esnediği görüldü. Ancak korkulan olmadı ve Hasan Ali maça devam etti.

: DERSİMİZİ ÇALIŞTIK
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'yi yendikleri maç sonrası, "Rakibimizi hafta içinde iyi analiz ettik ve zaaflarını değerlendirdik. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.


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