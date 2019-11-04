Karius kesinlikle takımda kalacak

Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında Liverpool'a döneceği iddialarını yalanlayarak, 'Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak' açıklamasında bulundu. Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında Liverpool'a döneceği iddialarını yalanlayarak, 'Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak' dedi.
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