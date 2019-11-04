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Karius kesinlikle takımda kalacak

Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında Liverpool'a döneceği iddialarını yalanlayarak, "Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak" açıklamasında bulundu.

Karius kesinlikle takımda kalacak
Loris Karius'un menajeri Alman kalecinin devre arasında Liverpool'a döneceği iddialarını yalanlayarak, "Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak" dedi.

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