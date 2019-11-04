Emre Taşdemir mayısı bekleyecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeyecek. Genç yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeyecek. Genç yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek
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