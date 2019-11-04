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Taşdemir mayısı bekleyecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan , Taşdemir konusunda acele etmeyecek. yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek

Emre Taşdemir mayısı bekleyecek
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeyecek. yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek

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