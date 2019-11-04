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  • 04.11.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 10:51

'da 'ye ırkçı saldırı! Asker selamına soruşturma açan sessiz

'da yaşanan ırkçılık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefteki isim oldu. Verona-Brescia karşılaşmasında Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı sözlere maruz kaldı ve sahayı terk etmek istedi. Türk futbolcuların asker selamına soruşturma açan bu ırkçı saldırılara sessiz kaldı. Daha önce forması giyen Koulibaly'e de ırkçı saldırıda bulunulmuştu.

Asker selamına tepki var! Irkçı saldırıya yok

Irçkçılık skandalların bir yenisi 'da gündeme geldi. Brescia forması giyen , Verona ile oynanan maçta ırkçı saldırılara maruz kaldı. Bir pozisyon sonrası taraftarların tezahüratlarını duyan golcü futbolcu maçı yarıda bırakmak istedi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Balotelli, korner direğinin orada rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara doğru fırlattı.

İtalyanların ırkçı hareketleri karşısında çok sinirlenen yıldız futbolcu, sahayı terk etmek istedi. Veronalı ve Brescialı futbolcuların zor ikna ettiği İtalyan futbolcu, maça devam etti.

Verona'nın Brescia'yı 2-1 mağlup ettiği takımının tek golü 85. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

ROMA - NAPOLİ MAÇINDA DA IRKÇILIK

Öte yandan Serie A'da cumartesi günü oynanan Roma- maçında, ev sahibi taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

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