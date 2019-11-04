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Rodrigues saç baş yoldurttu

’nin yıldız oyuncusu , maçında 3 net fırsatı geri çevirdi. Taraftarı çileden çıkardı... Rodrigues maç sonunda, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi. Deneyimli futbolcu, "Takım olarak bu sorunları çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Rodrigues saç baş yoldurttu
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, maçında kaçırdığı net fırsatlarla Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı. İlk olarak maçın 26. dakikasında Ozan'ın müsait pozisyonda olmasına rağmen kendisi şut çeken Rodrigues, kaleci Lung'u geçemedi. 45+1'de ise ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Serdar'a pas vermeyen ve şut atan 29 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı auta gönderdi.



CÖMERT DAVRANDI
Rodrigues son olarak 74'te penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve 3 net fırsatı cömert bir şekilde haradı.

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Kayserispor'a karşı önemli fırsatları kullanamayan Rodrigues maç sonunda, "Daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi. Deneyimli futbolcu, "Takım olarak bu sorunları çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.


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