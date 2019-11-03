Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung , Miguel Lopes , Poulain , Abdennour , Yasir , Dja Djedje , Şamil Çinaz , Mensah , Bilal , Umut Bulut , Adebayor

Fenerbahçe: Altay , Isla , Zanka , Serdar Aziz , Hasan Ali Kaldırım , Emre Belözoğlu , Luiz Gustavo , Victor Moses , Garry Rodrigues , Ozan Tufan , Vedat Muriqi

KAYSERİ'DE DURUMLAR KRİTİK

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman'la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

BÜLENT UYGUN 2 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra Katar'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verecek.

İKİ EKİBİN 47. RANDEVUSU

İki takım arasında geride kalan 46 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 8 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 48 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Kayserispor, İstanbul'da 3-2, evinde de 1-0'lık skorlarla kazandı.

FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 6 müsabakada taraftarlar toplam 28 gol izledi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLARIN ANALİZİ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 24. kez karşılaşacak.

Kayseri'deki 23 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 5 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 20 gol attı.

BU SONUÇLAR UNUTULMUYOR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.