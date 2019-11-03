Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Lifderlik için sahaya çıkan Sarı-lacivertliler bu sonuçla büyük bir şok yaşadı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından satır başları...
03.11.2019 23:29
- Son Güncelleme: 03.11.2019 23:30
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından satır başları...
İlk yarıda Fenerbahçe oyuna hakimdi ve pas yüzdesi yüksek. Baktığımızda Fenerbahçe'nin 3 tane direkten dönen, en az 4 tane de yakın mesafeden kaçırdığı pozisyon var.
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