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Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Lifderlik için sahaya çıkan Sarı-lacivertliler bu sonuçla büyük bir şok yaşadı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından satır başları...

03.11.2019 23:29 - Son Güncelleme: 03.11.2019 23:30
Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından satır başları...

İlk yarıda Fenerbahçe oyuna hakimdi ve pas yüzdesi yüksek. Baktığımızda Fenerbahçe'nin 3 tane direkten dönen, en az 4 tane de yakın mesafeden kaçırdığı pozisyon var.

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''

Karamboller falan derken, deplasman puanlarının zor olduğunu gördük. Uçan Fenerbahçe, kaçan Trabzonspor derken ölü Galatasaray ve Beşiktaş ile aradaki puan farkına bakın. Alın bakın yan yana geldiniz.

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''

Aslında çok favori olduğu bir maça çıktı Fenerbahçe. Üçüncü teknik adam değiştirmiş, daha maç kazanamamış. Adebayor'un ilk kez 90 dakika oynadığı maç oldu.

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''

Aslında çok favori olduğu bir maça çıktı Fenerbahçe. Üçüncü teknik adam değiştirmiş, daha maç kazanamamış. Adebayor'un ilk kez 90 dakika oynadığı maç oldu.

Rıdvan Dilmen'den Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası bomba yorum! ''Yanal'ı başarılı bulmuyorum''

İki takımda müthiş mücadele etti. Uzatmaların bölümünde Fenerbahçe baskılı oynarken Kayseri'nin de bir ofsayt pozisyonu var.

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