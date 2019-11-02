Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dün Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Haftanın açılış maçının ardından bugün Trabzonspor-Göztepe, Beşiktaş-Antalyaspor ve Başakşehir-Alanyaspor ile mücadele etti. Mücadelelerin ardından Süper Lig 10. hafta puan durumu merak edilmeye başlandı. İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstürü...

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

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