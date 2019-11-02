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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 22:40

10. hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstürü

'in 10. haftasında Beşiktaş ve Antalyaspor, Trabzonspor ve Göztepe, Başakşehir ise Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Aynı zamanda 2 Kasım Süper Lig 10. hafta maç sonuçları da arama motorlarında araştırılıyor. İşte Süper Lig 10 hafta puan durumu....

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dün Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Haftanın açılış maçının ardından bugün Trabzonspor-Göztepe, Beşiktaş-Antalyaspor ve Başakşehir-Alanyaspor ile mücadele etti. Mücadelelerin ardından Süper Lig 10. hafta puan durumu merak edilmeye başlandı. İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstürü...

SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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