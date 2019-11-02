Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dün Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Haftanın açılış maçının ardından bugün Trabzonspor-Göztepe, Beşiktaş-Antalyaspor ve Başakşehir-Alanyaspor ile mücadele etti. Mücadelelerin ardından Süper Lig 10. hafta puan durumu merak edilmeye başlandı. İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve fikstürü...
SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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