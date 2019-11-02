Süper Lig'de lider Alanyaspor, 10. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Gol sesi çıkmayan maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor'un pıanı 19, Medipol Başakşehir'in puanı ise 16'ya yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

8. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta, topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun ortasında, kafalardan seken meşin yuvarlağı Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

26. dakikada Junior Fernandes'in pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam, bekletmeden meşin yuvarlağı Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.





28. dakikada sol kanattan korner kullanan Bakasetas, topu arka direğe çıkardı. Junior Fernandes'in kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Medipol Başakşehirli Azubuike uzaklaştırdı.

42. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceyhun Gülselam'ın pasında topla buluşan Junior Fernandes, Skrtel'i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





Öte yandan, UEFA'nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Alanyaspor taraftarlarından destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.