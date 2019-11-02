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  • 02.11.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 22:21

'dan 'nda altın madalya

'da düzenlenen 'nda milli tekvandocu , altın madalyaya uzandı. Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.

Şampiyon sporcudan bir madalya daha!

Tekvandoda 'da düzenlenen 'nda milli sporcu , altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.

Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.

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