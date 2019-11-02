Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.

Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.