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  • 03.11.2019 00:10
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 00:10

'den Antalyaspor - maçıyla ilgili flaş yorum

'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden , tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti aldı. Karşılaşma sonrası usta futbol yorumcusu , Alman file bekçisi Loris Karius'un performansını överken teknik direktör 'nın o kararını eleştirdi. İşte Dilmen'in Antalyaspor-Beşiktaş maçı yorumları...

Dilmen'den Avcı'yla ilgili flaş yorum

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

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