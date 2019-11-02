Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı.
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