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Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor ilk yarının 31. dakikasında kalesinde gördüğü golle Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.

02.11.2019 19:49 - Son Güncelleme: 02.11.2019 19:50
Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.

Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Ahmet Canbaz'a, Majid Hosseini'nin yerine Ivanildo Fernandes'e ilk 11'de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

AHMET CANBAZ VE CAFER TOSUN İLK KEZ
Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

İKİ TAKIM DA AĞIZ MASKESİYLE SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.

Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.

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