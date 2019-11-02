Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...

AHMET CANBAZ VE CAFER TOSUN İLK KEZ

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.