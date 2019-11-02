Trabzonspor-Göztepe maçında dikkat çeken kare! İki takım ve hakemler...
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor ilk yarının 31. dakikasında kalesinde gördüğü golle Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.
02.11.2019 19:49
- Son Güncelleme: 02.11.2019 19:50
İKİ TAKIM DA AĞIZ MASKESİYLE SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.
Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi.
Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.
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