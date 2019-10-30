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  • 30.10.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 18:29

MSB'den 'ye destek paylaşımı! "Mehmetçik'ten sana selam olsun!"

Asker selamı verdiği gerekçesiyle 'nın hakkında soruşturma başlattığı, 'nün milli futbolcusu 'ye 'ndan destek geldi. "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" denildi ve bir video paylaşıldı.

'nün milli oyuncusu , Avrupa Ligi'nde oynanan maçında attığı gol sonrası asker selamı verdi.

Bunun üzerine UEFA tarafından Kahveci hakkında, soruşturma başlatıldı. 'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, milli futbolcuya destek amacıyla paylaşımda bulunuldu.

Kahveci için hazırlanan video, 'İrfan Can Kahveci kardeşimiz; her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun' notuyla paylaşıldı. Görüntülerde, İrfan Can Kahveci'nin asker selamı verdiği fotoğraf da yer alıyor.

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