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  • 30.10.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 15:25

'ın eski futbolcusu Anderson , 'de kriz yarattı!

'de kariyerini sürdüren 'ın eski futbolcusu Anderson , eleştirilerin odağı oldu. Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken ''Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur.'' sözleri kullanıldı.

Anderson Talisca, Çin'i karıştırdı!

'tan ayrıldıktan sonra Süper Ligi takımlarından 'ye transfer olan , son haftalarda eleştirileri üzerine topladı.

Takımının Henan Jienye ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Brezilyalı yıldıza eleştiriler çoğaldı. Guanzghou Evergrande, 2-0 yenik duruma düştükten sonra Talisca'yı ilk yarı bitmeden çıkartmış ve maç 2-2 bitmişti.

''BELKİ BURADA OLMAK İSTEMİYORDUR''
Çin basını, Talisca'nın umursamaz tavırlarını manşetlere taşırken ''Talisca sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhsal hali onu ilgilendirir, takımını yalnız bırakmamalı. Belki de Talisca'nın kalbi burada olmak istemiyordur.'' sözleri kullanıldı.

Guanzghou Evergrande, Çin Ligi'nde 27 maç sonunda 20 galibiyet alırken liderlik koltuğunda oturuyor.

25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

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