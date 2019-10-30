Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.



Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de karşılaşan Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.



KARŞILAŞMANIN GOLLERİ



GOL | Tarsus İdman Yurdu 0-1 Fenerbahçe



GOL | Tarsus İdman Yurdu 0-2 Fenerbahçe

GOL | Tarsus İdman Yurdu 1-2 Fenerbahçe



GOL | Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.





16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.





41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.



İKİNCİ YARI

53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu kapan Ali Yavuz Kol, meşin yuvarlağı Çağrı Yağız Yasak'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu da iyi bir vuruşla pozisyonu gole çevirerek farkı 1'e indirdi: 1-2

69. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda Tarsus İdmanyurdu defansının uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışındaki Tolgay ile buluştu. Genç oyuncu, uzak mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Anıl Demir'in yanından ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, adını 5. tura yazdırdı.