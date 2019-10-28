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  • 29.10.2019 05:30
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 05:30

'dan bir skandal daha! Kahveci'nin asker selamıyla ilgili soruşturma başlattılar

, Başakşehirli milli futbolcu Kahveci'nin UEFA 'ndeki Başakşehir-Wolfsberger maçındaki asker selamlı sevinciyle ilgili soruşturma başlattı. başkanı ise konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve 'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız dedi.

UEFA'dan bir skandal daha! İrfan Can Kahveci...

skandallarına devam ediyor. Başakşehir ile Wolfsberger UEFA 3. maçında karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi 'ın golüyle 1-0 kazanan temsilcimize UEFA'dan şok bir soruşturma başlatıldı. Milli futbolcumuz attığı jeneriklik golden sonra asker selamı verip golü Mehmetçik'e armağan etmişti. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA skandallarına bir yenisini daha ekleyerek İrfan Can'ın vermiş olduğu asker selamı ile ilgili soruşturma başlattı. başkanı konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve 'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız dedi.

İrfan Can Kahveci Wolfsberger maçından sonra asker selamı ile ilgili açıklamasında, "Asker selamımız çok konuşuldu ve bu beni daha da hırslandırdı. Mehmetçiğimize gönderdiğimiz selam neden zorlarına gitti? Biz askerlerimizi destekliyoruz. Bundan sonra da her golden sonra asker selamı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Can'ın formasını terlettiği Medipol Başakşehir kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın bu skandal kararı ile ilgili önemli sözler sarf etti.

Gümüşdağ, ''Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız.

Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor?

Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

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