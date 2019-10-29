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  • 29.10.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 22:05

'den 'nın 'asker selamı' soruştumasına net cevap! "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de..."

için 'nın başlattığı asker selamı soruşturmasına 'den yanıt gecikmedi. Kulübü sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Eski futbolcuların asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.

Başakşehir'den UEFA'nın skandalına net cevap!

Futbol Kulübü, Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu.

Medipol Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular , Cenk Ahmet Alkılıç, , , Edin Visca, Robinho, , Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Medipol Başakşehir Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verilmişti.

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