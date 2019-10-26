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  • 26.10.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 18:42

’dan ‘Abdulkadir Parmak’ açıklaması

Kulübü, maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamada Abdulkadir'in tedavisine başlandığı bildirildi.

Trabzonspor’dan ‘Abdulkadir Parmak’ açıklaması

Kulübü, maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekibin kulüp doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'a bugün çekildiğini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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