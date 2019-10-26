Geride kalan haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan 5 averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe evinde evinde Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızla başlayan Kanarya üst üste bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda bulduğu 2 golle durumu 5-1'e getiren Fenerbahçe karşılaşmadan galip ayrıldı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues'in ortasına Muriqi bekletmeden vurdu. Önce kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Rodrigues'in, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0







14. dakikada sol köşeden kullanılan korner atışı sonunda Moses'ın çalımlarla ceza alanına girip yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekti ve Zanka'nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda Zanka topu filelerle buluşturdu. 2-0

16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında Serdar Aziz'in yaptığı ters vuruşta top, Fenerbahçe ağlarına gitti. 2-1

28. dakikada orta alanda topu alan Ozan'ın rakibini geçerek sol tarafa verdiği pasta Rodrigues tekrardan Ozan'a bıraktı. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1







32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi'nin yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kenardan kullanılan korner vuruşunda Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.