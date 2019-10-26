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  • 26.10.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 22:41

'de şok! sakatlandı

Sakatlıktan yeni dönen li futbolcu , Fenerbahçe'nin 'u 5-1 yendiği maçın 66. dakikasında sakatlanarak yerini ’a bıraktı.

Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim sakatlandı...

'in 9. haftasında evinde 'u 5-1 mağlup eden 'de sakatlıklar peşini bırakmıyor.

Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini 'a bıraktı. Serdar Aziz'in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Başarılı defans oyuncusu sakatlıktan yeni dönmüştü.

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