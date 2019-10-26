Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor.

Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. Serdar Aziz'in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Başarılı defans oyuncusu sakatlıktan yeni dönmüştü.