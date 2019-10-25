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Trabzonspor Teknik Direktörü : Detaylara takıldık

Trabzonspor Teknik Direktörü , mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, “Maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor. Detaylara takılıyoruz” diyerek öz eleştiri yaptı...

Detaylara takıldık
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Rus temsilcisi Krasnodar'a evinde mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.



İYİ BAŞLADIK AMA...
Karaman, "İlk yarının 10-15 dakikalık bölümünü çıktıktan sonra iyi oynadık. 2. yarıda kabul etmeyeceğimiz şekilde kötü oynadık. Bu bir güç dengesi. Elimde olan bütün oyuncularımı sahada kullanmak istiyorum. Maçın hikayesini küçük dokunuşlar belirliyor, biz bugün onda kaybettik. Detaylara takılıyoruz" dedi.

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