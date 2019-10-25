Trabzon Avrupa Ligi'nde evinde Krasnodar'a 2-0 yenildi. 9'da Suleymanov'un şutu üst direkten dışarı çıktı. 21'de Novak'a çarpanr top kaleye yöneldi. Krasnador kalecisi Safanov çıkardı. 25'te Nwakaeme'nin kale önüne yaptığı ortaya Sörloth dokunamadı. Fırtına fırsatı harcadı.
SOSA KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
49'da Petrov'un çevirdiği top Uğurcan'ı geçti. Berg kale dibinde dokundu. Pereira elle müdahale etti ama Berg bu kez affetmedi. 65'te Jose Sosa'nın kale dibinden şutunu kaleci çıkardı.
ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI
66'da Fernandes'in pasında Vilhena yüzde 100'ü kaçırdı... 90+2. dakikada Ari'nin şık pasında Vilhena topu ağlara gönderip maçın sonucunu belirledi: 0-2.
SOSA: BİZİM GÜNÜMÜZ DEĞİLDİ
Jose Sosa, "Bizim günümüz değildi Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz" dedi.
Maçtan sonra konuşan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, "Bizim günümüz değildi. Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz. Hala şansımız var. Bu maçtan ders çıkarmalıyız" dedi.
KASIĞINDA AĞRI OLAN STURRIDGE OYNAMADI
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşan Trabzonspor'da, sol kasığında ağrısı bulunan Daniel Sturridge maç kadrosundan çıkartıldı. Doktor kontrolünün ardından İngiliz yıldızın riske edilmemesine karar verildi.
ZİRVE BASEL'İN: 1-0
C Grubu'nda oynanan diğer maçta Basel, Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenerek 7 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Basel'in golünü 18. dakikada Fabian Frei attı. Basel takımında Kevin Bua 73. dakikada kırmızı kart gördü.
SOSA KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
49'da Petrov'un çevirdiği top Uğurcan'ı geçti. Berg kale dibinde dokundu. Pereira elle müdahale etti ama Berg bu kez affetmedi. 65'te Jose Sosa'nın kale dibinden şutunu kaleci çıkardı.
ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI
66'da Fernandes'in pasında Vilhena yüzde 100'ü kaçırdı... 90+2. dakikada Ari'nin şık pasında Vilhena topu ağlara gönderip maçın sonucunu belirledi: 0-2.
SOSA: BİZİM GÜNÜMÜZ DEĞİLDİ
Jose Sosa, "Bizim günümüz değildi Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz" dedi.
Maçtan sonra konuşan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, "Bizim günümüz değildi. Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz. Hala şansımız var. Bu maçtan ders çıkarmalıyız" dedi.
KASIĞINDA AĞRI OLAN STURRIDGE OYNAMADI
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşan Trabzonspor'da, sol kasığında ağrısı bulunan Daniel Sturridge maç kadrosundan çıkartıldı. Doktor kontrolünün ardından İngiliz yıldızın riske edilmemesine karar verildi.
ZİRVE BASEL'İN: 1-0
C Grubu'nda oynanan diğer maçta Basel, Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenerek 7 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Basel'in golünü 18. dakikada Fabian Frei attı. Basel takımında Kevin Bua 73. dakikada kırmızı kart gördü.
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