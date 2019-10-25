Bugünkü
Takvim

Avrupa'da alabora! ’nde 3. maçında 2. yenilgisini aldı

ekibi, önünde ilk yarı önemli fırsatları harcadı... 49’da Berg ve 90+2. dakikada Vilhena ile 3 puanı kapan Ruslar, temsilcimizi grubun dibine itti...

Avrupa'da alabora
Trabzon 'nde evinde 'a 2-0 yenildi. 9'da Suleymanov'un şutu üst direkten dışarı çıktı. 21'de Novak'a çarpanr top kaleye yöneldi. Krasnador kalecisi Safanov çıkardı. 25'te Nwakaeme'nin kale önüne yaptığı ortaya Sörloth dokunamadı. Fırtına fırsatı harcadı.

SOSA KALE DİBİNDEN KAÇIRDI
49'da Petrov'un çevirdiği top Uğurcan'ı geçti. Berg kale dibinde dokundu. Pereira elle müdahale etti ama Berg bu kez affetmedi. 65'te 'nın kale dibinden şutunu kaleci çıkardı.



ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI
66'da Fernandes'in pasında Vilhena yüzde 100'ü kaçırdı... 90+2. dakikada Ari'nin şık pasında Vilhena topu ağlara gönderip maçın sonucunu belirledi: 0-2.



SOSA: BİZİM GÜNÜMÜZ DEĞİLDİ
Jose Sosa, "Bizim günümüz değildi Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz" dedi.
Maçtan sonra konuşan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, "Bizim günümüz değildi. Başımızı kaldırıp devam etmeliyiz. Hala şansımız var. Bu maçtan ders çıkarmalıyız" dedi.

KASIĞINDA AĞRI OLAN STURRIDGE OYNAMADI
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşan Trabzonspor'da, sol kasığında ağrısı bulunan Daniel Sturridge maç kadrosundan çıkartıldı. Doktor kontrolünün ardından İngiliz yıldızın riske edilmemesine karar verildi.



ZİRVE BASEL'İN: 1-0
C Grubu'nda oynanan diğer maçta Basel, Getafe'yi deplasmanda 1-0 yenerek 7 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Basel'in golünü 18. dakikada Fabian Frei attı. Basel takımında Kevin Bua 73. dakikada kırmızı kart gördü.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAvrupa'da alabora! Trabzonspor Avrupa Ligi’nde 3. maçında 2. yenilgisini aldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri