Türkiye yarın derbi heyecanını yaşayacak... Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takımın eski yıldızları Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan dev maçı TAKVİM için mercek altına aldı.
SORU: İki takım da derbiye çok sıkıntılı bir ortamda hazırlanıyor. Hangi takım favori. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
O.D: Hafta içi Avrupa'da iki takım da mağlup oldu. Kötü giden bir Beşiktaş var. Galatasaray'da Fatih Terim için kredi var ama Abdullah Avcı için aynı şeyleri söylemek mümkün gözükmüyor. Kötü gidişte tek sorumlu Abdullah hoca değil ama bir futbol gerçeği! Olası yenilgide hocanın bileti büyük ihtimalle kesilecektir.
E.T: Mutlaka alınacak bir yenilginin iki takım için de ağır sonuçları olabilir. Galatasaray kaybederse Fatih hocanın kredisi fazla olduğu için eleştiriler futbolcular üzerine yoğunlaşır. Taraftarın futbolculara karşı sabrı taşmış durumda.. Ancak Beşiktaş'ın olası bir yenilgisi Avcı'nın sonu olabilir.
SORU: Avcı ve Terim nasıl bir oyun planı belirlemeli. 11'ler nasıl olmalı?
O.D: Beşiktaş önce mental olarak hazır olmalı… Takım bütünlüğünü hissetmeli. Fizik kalitenin ön planda olması lazım. Bunlar yoksa, istediğin taktikle oyna sonuç gelmez.
E.T: Sağ bekte Şener'i oynayacağını düşünüyorum. Solda da Emre forma giyebilir. Lemina iyileşti, Seri'den formayı alacaktır. Feghouli de 11'e dönecektir. Fatih hoca ligde 4'lü savunmadan vazgeçmiyor. 3'lüyü tercih edeceğini sanmıyorum.
SORU: İki takımda da skoru değiştirecek isimler var. Yarın gece hangi yıldızlar ön plana çıkar, skora etki eder?
O.D: Burak Yılmaz sakat. Onun dışında da üreten oyuncu yok. Güven ve Umut etkisiz. 3. bölgede üretecek isim olmayınca Beşiktaş başarılı olamıyor. Bu nedenle Ljajic'in eksta işler yapması gerekiyor.
E.T: Babel'in eski takımına karşı ekstra motive olup ön plana çıkacağını düşünüyorum. Feghouli sezona formsuz başladı. Bu maça damga vurabilir. Andone'yi çok beğeniyorum. Real Madrid maçında fırsatları harcadı. Bu kez pozisyona girdi mi atmalı.
SORU: İki takım da derbiye çok sıkıntılı bir ortamda hazırlanıyor. Hangi takım favori. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
O.D: Hafta içi Avrupa'da iki takım da mağlup oldu. Kötü giden bir Beşiktaş var. Galatasaray'da Fatih Terim için kredi var ama Abdullah Avcı için aynı şeyleri söylemek mümkün gözükmüyor. Kötü gidişte tek sorumlu Abdullah hoca değil ama bir futbol gerçeği! Olası yenilgide hocanın bileti büyük ihtimalle kesilecektir.
E.T: Mutlaka alınacak bir yenilginin iki takım için de ağır sonuçları olabilir. Galatasaray kaybederse Fatih hocanın kredisi fazla olduğu için eleştiriler futbolcular üzerine yoğunlaşır. Taraftarın futbolculara karşı sabrı taşmış durumda.. Ancak Beşiktaş'ın olası bir yenilgisi Avcı'nın sonu olabilir.
SORU: Avcı ve Terim nasıl bir oyun planı belirlemeli. 11'ler nasıl olmalı?
O.D: Beşiktaş önce mental olarak hazır olmalı… Takım bütünlüğünü hissetmeli. Fizik kalitenin ön planda olması lazım. Bunlar yoksa, istediğin taktikle oyna sonuç gelmez.
E.T: Sağ bekte Şener'i oynayacağını düşünüyorum. Solda da Emre forma giyebilir. Lemina iyileşti, Seri'den formayı alacaktır. Feghouli de 11'e dönecektir. Fatih hoca ligde 4'lü savunmadan vazgeçmiyor. 3'lüyü tercih edeceğini sanmıyorum.
SORU: İki takımda da skoru değiştirecek isimler var. Yarın gece hangi yıldızlar ön plana çıkar, skora etki eder?
O.D: Burak Yılmaz sakat. Onun dışında da üreten oyuncu yok. Güven ve Umut etkisiz. 3. bölgede üretecek isim olmayınca Beşiktaş başarılı olamıyor. Bu nedenle Ljajic'in eksta işler yapması gerekiyor.
E.T: Babel'in eski takımına karşı ekstra motive olup ön plana çıkacağını düşünüyorum. Feghouli sezona formsuz başladı. Bu maça damga vurabilir. Andone'yi çok beğeniyorum. Real Madrid maçında fırsatları harcadı. Bu kez pozisyona girdi mi atmalı.
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