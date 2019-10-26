Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.10.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 09:34

Uzmanlar Falcao'nun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı: Çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi

'da oynamadığı için taraftarlar tarafından eleştiriliyordu. Uzmanlar, Falcao'nun sakatlığına ilişkin "Falcao ısrar edilip oynatılsaydı uzun süre sakat kalabilirdi." dedi.

Uzmanlar açıkladı: Falcao'nun sakatlığı...

Ancak Kolombiyalı yıldızın sakatlığı ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncunun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı.

33 yaşındaki Falcao, sakatlıkları nedeniyle kariyeri boyunca 605 gün sahalardan uzak kalmış ve 92 resmi maç kaçırmıştı.

Uzmanlar ise aşil tendiniti rahatsızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, "Aşil tendiniti için tedavi 'dinlenme' odaklıdır. Falcao bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. Ağrı kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi" yorumunu yaptı.

Kısacası Falcao ısrar edilip oynatılsaydı uzun süre sakat kalabilirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriUzmanlar Falcao'nun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı: Çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri