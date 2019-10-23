Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'e 1-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Braga ile karşılaşacak Beşiktaş'a konuk olacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin 24 Ekim'de satışa çıkması bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.