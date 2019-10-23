Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın oldu.

27 Ekim Pazar Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...

İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 9.HAFTA PROGRAMI