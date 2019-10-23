Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın oldu.
27 Ekim Pazar Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...
İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 9.HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın oldu.
27 Ekim Pazar Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...
İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 9.HAFTA PROGRAMI
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