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  • 23.10.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:45

Son dakika: - derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 9.hafta programı açıklandı. Merakla beklenen - derbisinin de hakemi belli oldu. Maçı yönetecek. Dev derbinin VAR hakemliğini ise Cüneyt Çakır yapacak.

Beşiktaş-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. - derbisi 'ın oldu.

27 Ekim Pazar Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...

İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 9.HAFTA PROGRAMI

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