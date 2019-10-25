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  • 26.10.2019 00:40
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 00:40

'nün takımı 'den 9 gollü tarihi galibiyet!

, deplasmanda Southampton'ı 9-0 mağlup ederek, 'ın 'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti. Leicester City forması giyen milli futbolcu , karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Çağlar Söyüncü'nün takımından tarihi galibiyet

İngiltere 'de , Southampton'ı 9-0 yendi ve 'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

Ligin 10. hafta açılış maçında Leicester City, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın misafiri oldu.

Konuk ekip, 10. dakikada Ben Chilwell, 17. dakikada Youri Tielemans, 19 ve 39. dakikalarda ve 45. dakikada 'nin attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Southampton'da Ryan Bertrand maçın 12. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



İkinci yarıyada hızlı başlayan Leicester City'de Ayoze Perez 57. dakikada 3. golünü atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Jamie Vardy maçtaki 2. golünü attı. James Maddison 85. dakikada farkı 8'e çıkarırken, 90+2. dakikada Vardy penaltıdan kendisinin 3'üncü, takımının 9. golünü atarak skoru belirledi.

Leicester City forması giyen milli futbolcu , karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bu skorla Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

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