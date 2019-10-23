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 Başkanı : Hocamızla devam edeceğiz

 Başkanı , Ümraniye'de takımla bir araya geldi. Çebi, “Hocamızla devam edeceğiz. Önümüzde 2 maç var. Bu maçları kazanın elimi güçlendirin. Sorunlarınızı en kısa zamanda çözeceğime söz veriyorum. Size yalan söylemeyeceğim." açıklamasında bulundu.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'de takımla bir araya gelirken önemli mesajlar verdi. Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söyleyen Çebi, "Hocamızın arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz" ifadesini kullandı.

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